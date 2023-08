Wetter

Sehr warm mit bis zu 35 Grad

Das Wetter: Im Norden heiter bis wolkig, sonst meist sonnig oder nur locker bewölkt. Im Süden und Südosten in höheren Lagen Hitzegewitter möglich. In der Nordhälfte 23 bis 29 Grad, in der Südhälfte zwischen 30 und 35 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte heiter bis wolkig, im Süden sonnig. Höchstwerte im Norden 21 bis 26 Grad, in der Mitte 26 bis 30 und im Süden 31 bis 35 Grad.

21.08.2023