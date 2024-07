Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Tage bei nur wenigen Schleierwolken viel Sonnenschein. Temperaturanstieg auf 25 Grad im Nordosten und bis 35 Grad am Oberrhein. Am morgigen Mittwoch zunächst im Westen, später auch im Süden zunehmend bewölkt, örtlich Schauer und Gewitter, sonst heiter bis wolkig. Höchstwerte im Norden 26 bis 30 Grad, in den übrigen Landesteilen bis 36 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Süden und über der Mitte bei wechselnder Bewölkung gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwetter. Im Norden heiter und meist trocken. Höchsttemperatur 22 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.