Die Vorhersage:

Zunächst oft heiter, im Süden vereinzelt Schauer und Gewitter. Ab dem Mittag außer im Nordosten und Osten zunehmende Bewölkung und teils kräftige Gewitter. Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen. Höchstwerte 30 bis 37 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen Schauer und Gewitter, im Tagesverlauf über die Mitte nach Osten ausbreitend. Erneut erhöhte Unwettergefahr. Nur ganz im Nordosten noch trocken. Temperaturen 29 bis 34 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt. Im Süden und Südosten auch länger sonnig. An den Alpen und im östlichen Bergland am Nachmittag teils starke Gewitter, örtlich Unwetter. 22 bis 33 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.