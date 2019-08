Die Entscheidung über ein Mahnmal in Berlin für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus soll nach Ansicht der Regierung im Bundestag fallen. Regierungssprecher Seibert verwies auf die bereits bestehenden Gedenkstätten für die Opfer der NS-Herrschaft. Auch bei deren Errichtung habe jeweils ein Beschluss des Parlaments zugrunde gelegen.

Zitat: "Da ist die Analogie zu der Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden, das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Homosexuellen, das Denkmal für die Opfer der sogenannten Euthanasiemorde."



Der Forderung einer Bürgerinitiative nach einem Denkmal für die polnischen NS-Opfer hatten sich kürzlich 240 Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD angeschlossen.

"Symbole wichtig als Ort des Erinnerns"

Der Vize-Direktor des Deutschen Polen-Instituts, Loew, verteidigte das Vorhaben gegen Kritik. Er sagte im Deutschlandfunk, Symbole seien als emotionaler Ort des Erinnerns wichtig. Die Deutschen könnten damit zeigen, dass sie sich der Täterrolle und der Verantwortung gegenüber Polen bewusst seien.



Der Historiker und leitende Redakteur der Zeitung "Die Welt", Sven Felix Kellerhoff, sprach sich im Deutschlandfunk gegen ein Mahnmal aus, das nur den polnischen Kriegsopfern gewidmet ist. Zum einen gebe es ein solches Denkmal schon, im Berliner Volkspark Friedrichshain: „Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, neben diesem Denkmal ein weiteres am Askanischen Platz zu bauen. Dann können wir auch mal ganz Berlin mit Denkmälern vollpflastern, das erhöht die Akzeptanz für das notwendige und richtige Gedenken an die schrecklichen Verbrechen, die Hitler-Deutschland in Polen begangen hat, überhaupt nicht.“

Denkmal für alle Opfer des NS-Vernichtungskrieges im Osten?

Eine Initiative um den SPD-Politiker Meckel plädiert dafür, statt des Mahnmals für polnische Opfer einen Ort des Gedenkens an alle Opfer des NS-Vernichtungskriegs im Osten zu errichten. In erster Linie müsse ein Dokumentationszentrum gebaut werden, das über die geschichtlichen Zusammenhänge der Ereignisse vor 80 Jahren informiere.



Hören Sie morgen früh um 7.15 Uhr in den "Informationen am Morgen" im Deutschlandfunk ein Interview mit Markus Meckel zu seiner Haltung in der Frage.