Italien will eine Vereinbarung mit China über die geplante Neue Seidenstraße treffen.

Ministerpräsident Conte sagte in Genua, er glaube, dass dies bei aller notwendiger Vorsicht eine Chance für Italien sei. In einem ersten Schritt strebe die italienische Regierung eine Absichtserklärung an, die noch in diesem Monat unterzeichnet werden soll. Es gehe vor allem um chinesische Investitionen in Hafenstädten wie Genua und Tarent.



China will mit seinem milliardenschweren Seidenstraßenprojekt Handelswege durch Asien nach Europa und Afrika erschließen. Einige EU-Länder, die USA und Japan sehen das Projekt kritisch und befürchten einen weiter wachsenden wirtschaftlichen Einfluss Chinas.