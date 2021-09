Seilbahn-Unglück in Italien

Fast fünf Monate nach dem Seilbahn-Unglück in Norditalien mit 14 Toten soll die abgestürzte Gondel abtransportiert werden.

Sie werde am 15. Oktober vom Monte Mottarone im Piemont entfernt, entschied ein Gremium aus Sachverständigen und Juristen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Unglücksursache ist weiterhin nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Sie richten sich mittlerweile gegen zwei Firmen und insgesamt zwölf Personen. Am Absturztag waren die Notbremsen der Seilbahn absichtlich blockiert gewesen, weil sie im laufenden Betrieb für Störungen gesorgt haben sollen.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.