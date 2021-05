Nach dem Seilbahnunglück mit 14 Toten in Italien sind drei Personen festgenommen worden.

Neben einem Manager des Seilbahnbetreibers "Ferrovie del Mottarone" handelt es sich dabei um zwei leitende Techniker des Unternehmens. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Totschlag in mehreren Fällen vor. Nach Angaben von Staatsanwältin Bossi wurde ein Sicherheitsbremssystem manipuliert, um Verspätungen im laufenden Betrieb zu vermeiden. Den Ermittlungen zufolge sei die Gondel bereits seit dem 26. April mit dem blockierten Notbremssystem betrieben worden. Ein am 3. Mai durchgeführter Reparaturversuch sei erfolglos geblieben, habe aber nicht zur Einstellung des Betriebs geführt. Wie die italienische Zeitung "La Repubblica" unter Berufung auf Sicherheitsbehörden berichtet, haben die drei Festgenommenen bereits ein Geständnis abgelegt.



Die Gondel war am Sonntag am Monte Mottarone westlich des Lago Maggiore abgestürzt. Nachdem kurz vor der Bergstation das Zugseil gerissen war, raste die Kabine zunächst ungebremst über das Tragseil in die Tiefe, bevor sie abstürzte. Warum das Zugseil riss, ist noch ungeklärt. Die Seilbahn verbindet den Ort Stresa mit dem rund 1.500 Meter hohen Berg.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.