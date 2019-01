Das Deutschlandradio finanziert vier Klangkörper, zwei Orchester und zwei Chöre. Das sind das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Rundfunkchor Berlin, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin und den RIAS Kammerchor. Die Rundfunk Orchester und Chöre GmbH (ROC) finanziert diese vier Klangkörper und das Deutschlandradio ist mit 40 Prozent Anteil Hauptgesellschafter. Seit dem 1. Januar 1994 existiert diese ROC.

Das Deutschlandradio finanziert vier Klangkörper, zwei Orchester und zwei Chöre. Das sind das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, der Rundfunkchor Berlin, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin und der RIAS Kammerchor. Die Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH (ROC) finanziert diese vier Klangkörper und das Deutschlandradio ist mit einem Anteil von 40 Prozent Hauptgesellschafter. Seit dem 1. Januar 1994 existiert diese ROC.

"Alle vier Klangkörper haben ihre eigene Identität", erklärte ROC-Geschäftsführer Anselm Rose. Das zeige sich in ihrem Publikum, Klang und bei ihrer Herangehensweise an musikalische Herausforderungen. Deswegen stelle sich, so Rose, nicht die Frage nach der Existenzberechtigung der vier Klangkörper. Herausforderung für die Zukunft sei es, die musikalische Qualität zu sichern und dafür die finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen. Außerdem müssten die Klangkörper auch auf die Digitalisierung reagieren und sich künftig stärker in Online-Angeboten engagieren - "auch gemeinsam mit unseren Medienpartnern des Deutschlandradios beispielsweise".