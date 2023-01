Kommission zur Aufarbeitung

Die SOS-Kinderdörfer wollen die Fälle von Gewalt und Missbrauch aufarbeiten. (dpa / Philipp Schulze)

Das sagte der Vorsitzende einer vom SOS-Kinderdorfverein eingerichteten Kommisison zur Aufarbeitung der Fälle, Schäfer, der Deutschen Presse-Agentur. Die Meldungen stammten sowohl von aktuellen als auch ehemaligen Betreuten. Die darin gemeldeten Vorfälle reichten bis in die 1960er Jahre zurück. Rund die Hälfte der Meldungen machten demnach Fälle aus, in denen Kinder und Jugendliche sich gegenseitig Gewalt angetan hätten, sagte Schäfer. Es gebe aber auch Vorwürfe von Gewalt und sexuellem Missbrauch gegen Betreuer.

Anfang Oktober 2021 hatte eine Untersuchung Schlagzeilen gemacht, die von "Grenzüberschreitungen" zweier Betreuerinnen in einem Kinderdorf in Bayern sprach. Nach der Veröffentlichung dieser Studie wurde die Kommission eingerichtet. Sie schaltete Anzeigen in mehreren Zeitungen, in denen Betroffene aufgerufen wurden, sich zu melden.

