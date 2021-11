Die deutsch-polnische Grenze in Zgorzelec / Goerlitz. (Archivbild) (imago-images/ Krzysztof Kaniewski)

Seit August gebe es an der deutsch-polnischen Grenze einen hohen Migrationsdruck, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. Eine Entspannung der Lage zeichne sich derzeit nicht ab. Im Zeitraum Januar bis Juli waren den Angaben zufolge an der deutsch-polnischen Grenze insgesamt lediglich 26 unerlaubt eingereiste Menschen mit einem Bezug zu Belarus festgestellt worden.

Deutschland und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten über die Grenzen von Polen, Litauen und Lettland in die EU zu schleusen. Motiv ist demnach Vergeltung für europäische Sanktionen, die sich gegen Menschenrechtsverstöße in Belarus richten.

