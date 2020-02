Der britische Premierminister Johnson hat den nun vollzogenen Austritt seines Landes aus der Europäischen Union als Moment der echten nationalen Erneuerung und des Wandels bezeichnet. In einer im Internet verbreiteten Rede an die Nation sagte er, seine Aufgabe sei es nun, Großbritannien zu einen und voranzubringen. Nach dem Brexit habe das Land die Chance, sein volles Potenzial zu entfesseln.

Zugleich kündigte Johnson eine neue Ära der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der EU an. Der Weg, der vor Großbritannien liege, sei vielleicht holprig. Der Austritt biete jedoch auch die Chance auf große Erfolge.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte faire, aber auch harte Gespräche an. Die EU werde ihre Interessen wahren und habe eine gute Ausgangsposition, weil sie Absatzmarkt für fast die Hälfte aller britischen Exporte sei.



Pünktlich zum Austritt um Mitternacht waren am Gebäude des Europäischen Rats in Brüssel sowie an den beiden Sitzen des Europa-Parlaments in Brüssel und Straßburg die britischen Flaggen eingeholt worden. Damit begann zugleich eine Übergangsphase bis zum Jahresende, in der über die künftigen Beziehungen verhandelt wird.