Die ersten der zwölf Bundeswehr-Soldaten, die gestern bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali verletzt wurden, sind auf dem Rückweg nach Deutschland.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Demnach startete ein Transport am Morgen in Gao. Die Maschine wird am Nachmittag am Flughafen Köln erwartet. Von dort sollen die Blauhelm-Soldaten ins Bundeswehr-Zentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht werden.



Der Politikwissenschaftler Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte im Deutschlandfunk, der Einsatz der Bundeswehr in Mali sei die derzeit gefährlichste Aufgabe der Armee. Zudem verschlechtere sich die Situation dort von Jahr zu Jahr. Trotzdem sei es problematisch, sich aus Mali zurückzuziehen. Dies würde den deutschen Bekenntnissen zum Multilateralismus und zur Zusammenarbeit in der internationalen Friedensmission zuwiderlaufen, erklärte Kaim.



Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von zunehmender Instabilität geprägt. Die meist islamistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.