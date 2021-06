Die ersten der zwölf Bundeswehr-Soldaten, die gestern bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali verletzt wurden, sind wieder in Deutschland.

Der Airbus A400M landete am Nachmittag auf dem Flughafen Köln/Bonn. An Bord waren auch die drei Soldaten, die schwere Verletzungen erlitten hatten. Ihr Zustand ist nach den Worten von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer stabil. Sie werden nun im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz versorgt. Die übrigen Verletzten sollen mit einer zweiten Maschine nach Deutschland geholt werden.



Bei dem Anschlag wurden insgesamt 13 Soldaten der Blauhelm-Mission in Mali verletzt. Die politische Situation in dem Land ist seit 2012 von zunehmender Instabilität und meist islamistisch motivierter Gewalt geprägt.



Die Linksfraktion forderte Sondersitzungen des Verteidigungs- und des Auswärtigen Ausschusses und verwies darauf, dass das Parlament und die Öffentlichkeit ein Recht auf Information und Aufklärung hätten.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.