In Mali ist ein zweites Flugzeug der Bundeswehr gestartet, das verletzte deutsche Soldaten nach Hause bringen soll.

Wie das Bundesverteidigungsministerium per Twitter mitteilte, transportiert die Maschine die Verletzten nach Stuttgart. Dort sollen sie im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm weiter versorgt werden. Ein erstes Flugzeug mit drei Schwerverletzten war bereits am Nachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn gelandet. Diese Soldaten werden in Koblenz behandelt.



Die Bundeswehr-Einsatzkräfte waren gestern bei einem Selbstmordanschlag verletzt worden. Der Anschlag galt offenbar UNO-Truppen. Zwölf Bundeswehrsoldaten und drei weitere Einsatzkräfte der Vereinten Nationen wurden dabei verletzt. Die Bundeswehr unterstützt den internationalen Einsatz 'Minusma'. Deutschland beteiligt sich mit bis zu 1.700 Einsatzkräften an Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen der EU und der Vereinten Nationen in Mali.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.