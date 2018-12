Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Klöckner, hat mit der Industrie konkrete Zielvereinbarungen getroffen, um Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten zu reduzieren.

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung haben sich die Hersteller nicht-alkoholischer Erfrischungsgetränke dazu verpflichtet, den Zuckergehalt in ihren Getränken bis 2025 um 15 Prozent zu senken. Frühstücksflocken für Kinder sollen 20 Prozent weniger Zucker enthalten. Auch Joghurts für Kinder sollen künftig weniger süß schmecken. Außerdem wurde ein geringerer Salzgehalt in Fertigpizzen und Brot vereinbart. Das Bäckerhandwerk will demnach die gesättigten Fettsäuren in Frittiergebäck minimieren.



Klöckner sagte der Zeitung, für kommenden Herbst sei eine erste Erfolgskontrolle angesetzt. Wenn die Wirtschaft nicht mitziehe, müsse man weitere Maßnahmen prüfen, so die CDU-Politikerin.