Eine bundeseinheitliche Regelung steht noch aus - schon jetzt aber nehmen 15 von 16 Bundesländern Freiheitsbeschränkungen für Menschen zurück, die vollständig gegen Covid-19 geimpft oder von der Erkrankung genesen sind. Die Diskussion dauert an: So fordert etwa der CDU-Politiker Linnemann, auch umgekehrt solle gelten, dass negativ Getestete die gleichen Lockerungen genießen sollten wie etwa Geimpfte. Ein Überblick.

Grundlage der bereits umgesetzten oder geplanten Lockerungen ist die Einschätzung des Robert Koch-Instituts, wonach "das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer ist als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen." Das bedeutet: Es bleibt auch bei Geimpften und Genesenen ein Restrisiko, das Virus zu übertragen - dieses wird aber als sehr gering eingestuft.

Wo Lockerungen geplant oder bereits umgesetzt sind

Bis auf Hamburg haben alle Bundesländer Lockerungen der pandemiebedingten Freiheitsbeschränkungen beschlossen oder umgesetzt. Zuletzt hatten Nordrhein-Westfalen und das Saarland entsprechende Maßnahmen angekündigt. In NRW etwa gilt ab morgen: Wer nachweisen kann, dass er zwei Dosen eines in der EU zugelassenen Impfstoffes bekommen hat und die letzte Impfung mindestens zwei Wochen her ist, kann etwa zum Friseur gehen, ohne zuvor einen negativen Schnelltest vorlegen zu müssen. Gleiches gilt für alle, die von Covid-19 genesen sind. Maßgeblich hierfür ist der Nachweis eines positiven PCR-Testergebnisses, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Im Saarland sind vollständig Geimpfte und Genesene ab Montag getesteten Menschen gleichgestellt. In Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern gelten bereits ähnliche Verordnungen. Hamburg bleibt vorerst bei strengeren Regeln.

Welche Beschränkungen werden gelockert?

Geimpfte und Genesene müssen etwa im Einzelhandel und beim Friseur keinen aktuellen negativen Schnelltest mehr vorlegen. Auch ein Eintritt etwa in botanische Gärten und Zoos ist ohne einen solchen Nachweis möglich. Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet gilt außerdem keine Quarantänepflicht mehr. Allgemeine Beschränkungen wie etwa die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, gelten auch für sie weiterhin.

Wann kommt eine bundesweite Regelung?

Justizministerin Lambrecht, SPD, hat am Donnerstag einen Entwurf für eine einheitliche Verordnung vorgelegt. Die Bundesregierung strebt für die kommende Woche eine Abstimmung mit Bundestag und Bundesrat an.

Wo gibt es Streit?

Umstritten ist vor allem die Frage, ob für Geimpfte und Genesene auch geltende Kontaktbeschränkungen gelockert und Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden sollen. Lambrechts Entwurf sieht solche Maßnahmen vor. Kritiker argumentieren, noch sei nicht allen Bundesbürgerinnen und -bürgern ein Impfangebot gemacht worden. So begrüßte etwa die Vorsitzende des Ethikrates, Buyx, den Entwurf des Justizministeriums, warnte aber vor einer Spaltung der Gesellschaft.



Die CDU-Politiker Linnemann, Günther und Kuban forderten weitere Ergänzungen. Linnemann forderte etwa, negativ Getestete sollten ähnliche Rechte erhalten wie Geimpfte und Getestete. Er sagte der "Welt am Sonntag", wer einen aktuellen Testnachweis vorlegen könne, müsse wieder im Restaurant sitzen und Hotelzimmer oder Ferienwohnungen buchen können. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban. Der schlesweig-holsteinische Ministerpräsident Günther sprach sich in der Sonntagsausgabe des "[Tagesspiegel|https://www.tagesspiegel.de/politik/daniel-guenther-im-interview-wir-sollten-jetzt-nicht-die-juengeren-zurueckstehen-lassen/27148362.html]s" dafür aus, etwa Familien mit Impf- und Testnachweis einen Urlaub an der Nordsee zu erlauben. CSU-Generalsekretär Blume betonte im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks, es gehe nicht um Privilegierung von bestimmten Gruppen, sondern darum, Grundrechtsnormalität wiederherzustellen.



Der Gießener Verfassungsrechtler Augsberg findet es nach eigenen Worten unzureichend, Geimpfte nur negativ Getesteten gleichzustellen. Er sagte dem Evangelischen Pressedienst: "Wenn man bedenkt, dass eine Impfung oder durchgemachte Infektion Wissenschaftlern zufolge sicherer ist als ein negativer Schnelltest, muss man Geimpften und Genesenen auch mehr Freiheiten geben."



SPD-Kanzlerkandidat Scholz dringt in der Debatte darauf, an den Regeln der Impf-Reihenfolge festhalten - auch wenn dadurch bestimmte Bevölkerungsgruppen zunächst von Lockerungen ausgenommen sind. Es sei ein Zeichen von Respekt, dass zunächst diejenigen geimpft würden, die besonders schutzbedürftig sind und jene, die einem besonderen Risiko ausgesetzt seien, sagte Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn man die Priorisierung zu früh aufgebe, warnte er vor "dem Windhund-Prinzip": "Wer gut vernetzt ist und jemanden kennt, der jemanden kennt, hat dann viel bessere Karten als jemand, der weniger gut verdrahtet ist."



Eine ausführliche Abwägung der Argumente und Informationen zum geplanten digitalen Impfpass finden Sie hier.

