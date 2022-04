Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (pa/AP)

Das sei bloß eine russische Taktik, sagte Selenskyj in seiner täglichen Ansprache an die Nation. Während einige russische Soldaten im Norden und Nordosten abgezogen worden seien, habe sich die Situation im Südosten des Landes zugespitzt. Seine Landsleute rief Selenskyj auf, weiter erbittert Widerstand zu leisten.

Der ukrainische Generalstab erklärte, Russland wolle seine militärische Präsenz in der Ost- und Südukraine aufrechterhalten. Es gebe Versuche, eine Verwaltung in den besetzten Regionen aufzubauen. Man rechne dort weiterhin mit Kampfhandlungen. Nach britischen Geheimdienstinformationen verstärkt Russland seine Truppen in der Ukraine durch mehr als tausend Soldaten, die bislang in Georgien stationiert waren.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.