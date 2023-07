Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Carl Court)

In seiner abendlichen Videoansprache sagte er, das Maximum der staatlichen Ressourcen müsse in die Verteidigung fließen. Selenskyj wies die Regierung zudem an, für kulturelle und andere Projekte alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Er kritisierte insbesondere Kulturminister Tkatschenko. Dieser hatte unter anderem geplant, rund 12 Millionen Euro für die Fertigstellung eines nationalen Museums auszugeben, das an die ukrainischen Opfer des Holodomor in den 1930er Jahren erinnert.

Tkatschenko reichte inzwischen seinen Rücktritt ein. Zugleich verteidigte er seine Pläne. Ausgaben für Kultur seien nicht weniger wichtig als Ausgaben für Drohen, denn Kultur sei ein Schutzschild der Identität und Grenzen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 21.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.