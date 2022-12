Unterstützung für die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zum Jahresende bei Deutschland bedankt (Archivbild). (dpa / AP / Natacha Pisarenko)

Selenskyj zählte in einer auf deutsch formulierten Twitter -Nachricht eine Reihe von Punkten auf, darunter Waffenlieferungen, den Schutz für mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sowie finanzielle und technische Hilfe. Außerdem erwähnte der ukrainische Präsident die deutsche G7-Präsidentschaft mit Ukraine-Fokus und den EU-Kandidatenstatus seines Landes. Wörtlich schrieb er: "Danke für die Zeitenwende, Herr Bundeskanzler. Mögen wir sie im Jahr 2023 mit unserem gemeinsamen Sieg komplett machen".

Scholz sagte der Ukraine in seiner Neujahrsansprache die weitere Unterstützung Deutschlands zu. Mit 2022 gehe ein schweres Jahr zu Ende. Russlands imperialistischen Angriffskrieg mitten in Europa stelle auch Deutschland auf eine harte Probe. Die Folgen des Krieges seien hierzulande deutlich im Alltag zu spüren - beim Einkaufen im Supermarkt, an der Tankstelle oder auf der Strom- und Gasrechnung. Der Kanzler rief die Deutschen zu Zuversicht und Zusammenhalt auf. Er würdigte das ehrenamtliche Engagement in Deutschland, insbesondere für Geflüchtete aus der Ukraine. Für das neue Jahr wünsche er sich, dass die Bürgerinnen und Bürger diesem Weg treu blieben, sagte Scholz.

