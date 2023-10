Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (dpa / AP / Susan Walsh)

Selenskyj sagte in einem Telefonat mit US-Präsident Biden, die Hilfen der Vereinigten Staaten seien ermutigend. Biden plant, im Kongress für ein neues Hilfspaket zu werben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf regierungsnahe Kreise, dass die neuen Ukrainehilfen 60 Milliarden US-Dollar umfassen sollen. Die USA sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges der wichtigste Geldgeber für die Ukraine. Der US-Präsident hatte in einer Rede an die Nation gestern betont, dass es für die USA wichtig sei, die Ukraine und Israel zu unterstützen. Man dürfe nicht zulassen, dass Terroristen wie die Hamas oder Tyrannen wie Kremlchef Putin gewännen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.