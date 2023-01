Krieg in der Ukraine. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Selenskyj sagte in seiner täglichen Videoansprache, Russland wolle mit seinen Drohnenangriffen die Menschen in der Ukraine erschöpfen, ebenso wie die Luftabwehr und die Energieversorgung. Es müsse und werde alles getan werden, damit dieses Ziel scheitere. Die russische Armee hatte die ukrainische Hauptstadt Kiew in der vergangenen Nacht erneut mit explodierenden Drohnen angegriffen. Nach Selenskyjs Angaben wurden seit Jahrebeginn bereits mehr als 80 von ihnen abgeschossen. Die Drohnen aus iranischer Produktion sind relativ langsam. Sie sind aber billig und werden in großer Zahl eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.