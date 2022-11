Biden und Xi Jinping bei ihrer Zusammenkunft auf Bali (Alex Brandon/AP/dpa)

Es sei wichtig, dass Washington und Peking gemeinsam verdeutlicht hätten, dass dies inakzeptabel sei, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Jeder verstehe, an wen diese Worte gerichtet seien. Selenskyj bezog sich dabei auf die Erklärungen im Anschluss an ein Treffen von US-Präsident Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jingping vor dem G20-Gipfel auf Bali. Nach amerikanischen Angaben sprachen sie sich gemeinsam gegen Drohungen Russlands mit seinem Kernwaffenarsenal während des Ukraine-Kriegs aus. Nach chinesischer Darstellung unterstützte Xi neue Friedensgespräche zwischen den Regierungen in Moskau und Kiew.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.