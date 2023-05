Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Flughafen Hiroshima (AP / dpa / Hiro Komae)

Selenskyj schrieb auf Twitter , in Japan werde es heute wichtige Treffen mit Partnern und Freunden der Ukraine gebe. Es gehe um Sicherheit und verstärkte Zusammenarbeit für den Sieg gegen Russland. Der Frieden werde näher rücken.

"Konstruktive" Beziehung zu China

Die sieben größten demokratischen Industriestaaten verständigten sich in Hiroshima darauf, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu reduzieren. In einer Gipfel-Erklärung heißt es, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit erfordere eine Verringerung des Risikos. Eine Abwendung von China sei aber nicht geplant. Die G7-Politik ziele nicht darauf ab, der Volksrepublik zu schaden oder ihren wirtschaftlichen Fortschritt zu vereiteln. Vielmehr strebe man konstruktive und stabile Beziehungen an.

Zugleich riefen die Staats- und Regierungschef die politische Führung in Peking dazu auf, sich an internationale Regeln zu halten und faire Wettbewerbsbedingungen in dem Land zu ermöglichen. Sie forderten China zudem auf, Druck auf Russland auszuüben, damit es seinen Krieg in der Ukraine beendet. Zudem warnte die G7-Gruppe Peking vor einer Militarisierung der asiatisch-pazifischen Region.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.