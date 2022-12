November 26, 2022, Der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Videobotschaft. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre)

In seiner täglichen Videobotschaft warf er Russland vor, diese absichtlich als tödliche Gefahr auch für Zivilisten hinterlassen zu haben. Das sei eine Form des russischen Terrors, mit der man noch jahrelang zu kämpfen haben werde, ergänzte Selenskyj.

Die ukrainische Militärführung meldete russische Angriffe auf die zivile Infrastruktur in mehreren Städten in den Regionen Charkiw und Mykolajiw. Der Gouverneur der Region Donezk, Kirilenko, wird in einem Reuters-Bericht zitiert, es gebe besonders heftige Kämpfe in der Nähe der Städte Bachmut und Awdiiwka. Die gesamte Frontlinie stehe unter Beschuss. Die russischen Truppen versuchten zudem, in die Nähe von Lyman vorzudringen, das unlängst von ukrainischen Streitkräften zurückerobert worden war.

