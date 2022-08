Der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Videoansprache. (Ukrainian Presidential Office/Pl/dpa)

Die ukrainische seines Landes sei den Angreifern zahlenmäßig und in der Ausrüstung weiterhin unterlegen, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. So seien die russischen Streitkräfte auch nach Lieferungen westlicher Raketenartillerie bei schweren Waffen und Personal im Vorteil. Dies sei in den Kämpfen um Pisky, Awdijiwka und andere Orte im Donbass deutlich zu spüren. Selenskyj sprach von einer Situation vor Ort wie in der Hölle, die mit Worten nicht zu beschreiben sei.

Derweil meldeten ukranische Behörden russischen Raketenbeschuss einer heimischen Flugabwehrstellung in Tscherwonohrad in der Nähe der Westgrenze zum Nato-Mitglied Polen.

