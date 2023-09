UNO-Sicherheitsrat

Selenskyj beklagt Machtlosigkeit der Vereinten Nationen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei seiner Rede im UNO-Sicherheitsrat eine Machtlosigkeit der Vereinten Nationen beklagt. Diese reagierten auf Probleme mit Rhetorik anstatt mit echten Lösungen, sagte Selenskyj vor wenigen Minuten in der Sitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York.

20.09.2023