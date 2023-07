Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine Perspektive für einen EU-Beitritt der Ukraine. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Maxym Marusenko)

Er habe den Eindruck, dass einige Partner das Thema verschleppten, sagte Selenskyj während einer Pressekonferenz mit Spaniens Ministerpräsident Sánchez in Kiew. Immer noch gebe es keine festen Termine für den Beginn und keine Zeitpläne für das Pilotentraining selbst. Im Mai hatten mehrere europäische Staaten die Bildung einer sogenannten Kampfjet-Koalition für die Ukraine bekanntgegeben. Washington machte den Weg dafür frei, indem es grünes Licht für die Ausbildung der Piloten an amerikanischen F-16 gab. Die Regierung in Kiew hat wiederholt die Wichtigkeit von US-Kampfflugzeugen im Abwehrkampf gegen die russische Invasion betont. Diese seien vor allem für die Sicherung des Luftraums und gegen die permanenten Drohnen- und Raketenangriffe wichtig.

Zur Unterstützung der Luftwaffe hat Kiew bislang nur ehemalige sowjetische Flugzeuge aus den Altbeständen osteuropäischer Staaten erhalten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.