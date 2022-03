Ein ukrainischer Soldat an einem Kontrollpunkt in Stoyanka bei Kiew. (AFP / FADEL SENNA )

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einer angespannten Situation. Man habe die russischen Truppen aus der Stadt Irpin bei Kiew zurückgeschlagen. Die Kämpfe dauerten jedoch dort und auch in anderen Landesteilen weiter an. Den Angaben zufolge halten russische Einheiten weitere Vorstädte im Norden von Kiew unter ihrer Kontrolle. Auch in den Gebieten Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Donbass und im Süden der Ukraine bleibe die Lage sehr schwierig, sagte Selenskyj. Er forderte von westlichen Staaten erneut weitere Sanktionen gegen Russland.

In der Türkei gehen heute die direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weiter. Bislang hatten die Gespräche keine konkreten Fortschritte gebracht. Der ukrainische Außenminister Kuleba warnte vor hohen Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde. Wenn die Delegation aus Moskau nur ihrer Propaganda wiederhole, würden die Gespräche erneut scheitern. Minimalziel der ukrainischen Seite sei eine Verbesserung der humanitären Lage in den belagerten Städten wie Mariupol.

