Viele Ortschaften in der Ukraine sind stark zerstört worden. (Evgeniy Maloletka/AP Photo/dpa)

In seiner aktuellen Videobotschaft beschreibt Selenskyj den Zustand der Ortschaften, aus denen sich die Angreifer zurückgezogen haben, als desolat. Der Umfang der Arbeit, den die Behörden mit der Wiederherstellung der notwendigsten Infrastruktur hätten, sei enorm. Mehr als 900 Orte und Städte müssten wieder an Strom- , Wasser- und Gasversorgung angeschlossen werden, man führe zudem Entminungen durch. Auch die Polizei, Post und lokale Behörden nähmen ihre Arbeit wieder auf. In einem Teil des Landes würden auch Zugverbindungen wiederhergestellt, sagte Selenskyj. Mehr als 1.000 Schulen seien zerstört worden.

Auch aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew hat sich das russische Militär inzwischen zurückgezogen. Die ukrainische Regierung geht davon aus, dass sich die russischen Streitkräfte für eine Offensive im Osten und Süden des Landes neu formieren.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.