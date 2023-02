Rede im britischen Parlament

Präsident der Ukraine Selenskyj in London (Stefan Rousseau/PA Wire/dpa)

Zugleich sprach sich Selenskyj für weitere Sanktionen aus. Ziel müsse es sein, Moskau jede Möglichkeit zu nehmen, den Krieg zu finanzieren. Der ukrainische Präsident bat um weitere Waffenlieferungen. Man werde alles tun, um die Welt davon zu überzeugen, der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen.

Selensky war zuvor von Premierminister Sunak in dessen Amtssitz in London empfangen worden. Auch ein Treffen mit König Charles steht auf dem Programm. Am Abend wird der ukrainische Präsident in Paris und morgen beim EU-Gipfel in Brüssel erwartet.

