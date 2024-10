Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Christoph Soeder)

Selenskyj sagte in Kiew, er werde auf der Konferenz nächste Woche Samstag seine Pläne für ein gerechtes Ende des russischen Angriffskrieges auf sein Land vorstellen. An dem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein werden Vertreter von rund 50 Staaten teilnehmen. Die Konferenz fällt in die Zeit des Deutschlands-Besuchs von US-Präsident Biden, der bereits am Donnerstag eintrifft.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.