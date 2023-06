Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht die Front in der Region Donezk. (picture alliance / ROPI / POU)

Nach Angaben seines Büros traf er dort unter anderem Militäreinheiten, die an den Kämpfen um die Stadt Bachmut beteiligt waren. Selenskyj überreichte Medaillen an Soldaten und ließ sich vom Oberbefehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Syrskyj, über die aktuelle Lage an dem Frontabschnitt informieren.

Zuvor hatte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Maljar mitgeteilt, die Offensive der ukrainischen Armee gegen die russischen Truppen sei vor allem im Süden des Landes erfolgreich. Dort habe man bislang rund 130 Quadratkilometer Gelände befreien können. Die ukrainische Armee meldete heute zudem die Rückeroberung des Ortes Riwnopil im Osten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.