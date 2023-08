Ukrainische Soldaten trainieren nahe der Frontlinie in der russisch besetzten Region Donezk. (Archivbild) (AFP / ANATOLII STEPANOV)

Nach Angaben des Präsidialamtes in Kiew traf er sich mit Soldaten, die in Gefechte in der Nähe der Stadt Bachmut verwickelt waren. Russische Truppen halten Teile der Region besetzt.

Russland feuerte nach eigener Darstellung erneut Raketen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Es seien außerdem Drohnen eingesetzt worden. Die ukrainische Armee teilte mit, die Angriffe seien mithilfe von Flugabwehrgeschützen abgewehrt worden.

Vor der rumänischen Schwarzmeerküste sucht die Marine des Landes nach Seeminen, die aus ukrainischem Gebiet abgetrieben wurden. Anlass ist eine Explosion im Badeort Costinesti, bei der eine Seebrücke beschädigt wurde. Im russischen Krieg gegen die Ukraine werden immer wieder Seeminen im Schwarzen Meer eingesetzt.

