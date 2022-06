Das Foto zeigt Selenskyj Ende Mai in der Stadt Charkiw. (Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa )

Wie Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft mitteilte, war er am Abend in Lyssytschansk und Soledar. Dort habe er den Truppen für ihren Einsatz im Krieg gegen Russland gedankt und ihnen seine Unterstützung zugesagt. Zuvor hatte er

sich in Saporischschja über die Lage in der umkämpften Region informiert. Nach Angaben des dortigen Militärgouverneurs sind knapp 60 Prozent des Gebiets von russischen Truppen besetzt.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.