Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht Soldaten der Truppen (Bild von gestern) (Uncredited / Ukrainian Presidentia / Uncredited)

Nach Angaben des Präsidialamts in Kiew sprach er mit Kommandeuren über die Kämpfe an der Frontlinie. Im Raum Saporischschja im Süden des Landes gibt es immer wieder russische Luftangriffe, so auch in der vergangenen Nacht. Zudem beschoss Russland insbesondere den Westen der Ukraine mit Raketen. In Luzk wurden nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen getötet.

Nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte wurden seit Kriegsbeginn in der Ukraine etwa 10.000 Zivilisten getötet. Allerdings handele es sich dabei nur um die bestätigten Todesfälle. Aus vielen Regionen fehlten Informationen, hieß es.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.