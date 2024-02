Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (x)

Probleme gebe es an Abschnitten, an denen Russland die größten Reserven konzentriert hätten, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Die russischen Truppen nutzten Verzögerungen bei der Hilfe für die Ukraine aus. Selenskyj beklagte den Mangel an Artilleriegeschossen, an Flugabwehrsystemen im frontnahen Bereich und an weitreichenden Raketen. Erst am Wochenende hatten sich die ukrainischen Einheiten aus der Stadt Awdijiwka zurückziehen müssen.

