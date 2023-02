Rede im britischen Parlament

Der Präsident der Ukraine Selenskyj in London bei Premierminister Sunak. (Jonathan Brady / PA Wire / dpa / Jonathan Brady)

In einer Rede vor dem britischen Parlament in London sagte Selenskyj, er richte einen Appell an die Welt: Kampfflugzeuge für die Ukraine. Er zeigte sich überzeugt, dass sein Land den Krieg gegen Russland gewinnen werde. Dies werde die Welt verändern und künftige Aggressoren zurückhalten. Zugleich sprach er sich für weitere Sanktionen gegen Russland aus. Ziel müsse es sein, Moskau jede Möglichkeit zu nehmen, den Krieg zu finanzieren.

Die Reise Selenskyjs war erst kurzfristig bekanntgegeben worden. Der ukrainische Präsident war zunächst von Premierminister Sunak in dessen Amtssitz in London empfangen worden. Auch ein Treffen mit König Charles steht auf dem Programm. Am Abend wird der ukrainische Präsident in Paris erwartet, wo er nach Angaben der französischen Regierung sowohl mit Präsident Macron als auch mit Bundeskanzler Scholz zusammenkommen wird. Morgen soll Selenskyj am EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen.

