Besonders wichtig seien Flugabwehrsysteme, sagte er in Brüssel. Er nimmt dort im NATO-Hauptquartier an Beratungen der US-geführten Ukraine-Kontaktgruppe teil. Über sie werden Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land koordiniert. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, er erwarte, dass heute mehrere Verbündete weitere Unterstützung für Kiew ankündigten. Der russische Präsident Putin bereite sich einmal mehr darauf vor, im anstehenden Winter das

ukrainische Energiesystem zu attackieren. Mit Blick auf die Beschädigung der Gasleitung zwischen Finnland und Estland sagte Stoltenberg, sollte es sich hier tatsächlich um einen vorsätzlichen Angriff handeln, werde die NATO entschlossen reagieren. - Außer der Kontaktgruppe tagen am Nachmittag in Brüssel auch die Verteidigungsminister des Nordatlantik-Pakts.

