Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Bild vom 6.5.2022) (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

In einer Videoschalte habe Selenskyj die Gipfelteilnehmer auf Schloss Elmau gebeten, Luftabwehrsysteme zu liefern, teilten Diplomaten mit. Zudem sollten die sieben führenden westlichen Industriestaaten schärfere Sanktionen gegen Russland umsetzen und der Ukraine beim Export von Getreide helfen. Die USA erklärten auf dem Gipfel, man werde in Abstimmung mit den übrigen G7-Staaten zusätzliche Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen. Bundeskanzler Scholz sagte, man werde den Druck auf den russischen Präsidenten Putin weiter erhöhen. Dafür werde man harte, aber notwendige Entscheidungen treffen. Dieser Krieg müsse enden.

Nach den Gesprächen zum Ukraine-Krieg sind Beratungen über die Klima-, Energie- und Gesundheitspolitik vorgesehen. Daran nehmen auch die Staats- und Regierungschefs aus den fünf Gastländern Argentinien, Indien, Indonesien, Senegal und Südafrika teil. Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist das G7-Treffen ein wichtiges Signal an diese Länder. Er sagte im Deutschlandfunk, sie hätten zum Krieg gegen die Ukraine eine andere Position. Etwa in Bezug auf die globale Nahrungsmittelkrise sei die Lesart eine andere. So würden die westlichen Sanktionen als Auslöser gesehen und nicht Russland. Daher müssten die Gastländer an Bord geholt werden, betonte Kaim.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.