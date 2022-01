Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, begrüßte diese Woche Antony Blinken, Außenminister der USA, in Kiew. (dpa/Alex Brandon)

Außenminister Kuleba erklärte , es sei gut zu wissen, dass die diplomatischen Kontakte mit Russland fortgeführt werden.

US-Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lawrow hatten sich in Genf einig gezeigt, die diplomatischen Bemühungen in der Ukraine-Krise fortzusetzen. Blinken kündigte jedoch auch die Lieferung weiterer US-Militärhilfe an Kiew an. Lawrow warf der Nato vor, die Ukraine als ihren Einflussbereich zu betrachten.

Die USA und weitere westliche Staaten und Organisationen befürchten eine russische Invasion in der Ukraine. Moskau streitet derartige Pläne ab.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.