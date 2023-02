London-Besuch

Der Präsident der Ukraine Selenskyj in London bei Premierminister Sunak. (Jonathan Brady / PA Wire / dpa / Jonathan Brady)

Das Vereinigte Königreich habe zu den ersten gehört, die der Ukraine zu Hilfe gekommen seien, erklärte Selenskyj. Er sei nach London gekommen, um dem britischen Volk persönlich für dessen Unterstützung und Premierminister Sunak für seine Führungsrolle zu danken.

Sunak hatte Selenskyj am Flughafen empfangen. Anschließend fand ein Gespräch am Sitz des Premierministers in der Downing Street statt. Nach Angaben von dessen Büro sollte es bei dem Treffen um die britische Unterstützung der Ukraine gehen. Geplant sei die Lieferung von Waffen mit größerer Reichweite sowie eine Ausweitung des Ausbildungsprogramms für ukrainische Soldaten. Auch Training für Kampfjet-Piloten soll es demnach geben.

Später soll der ukrainische Präsident vor dem britischen Parlament sprechen. Selenskyj wird außerdem von König Charles im Buckingham-Palast empfangen. Er wird zudem ukrainische Soldaten besuchen, die von der britischen Armee ausgebildet werden.

Morgen ist Selenskyj zum EU-Gipfel in Brüssel eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.