Der ukrainische Präsident Selenskyj (r.) und Großbritanniens Premierminister Sunak (l.) geben in London eine gemeinsame Pressekonferenz (AFP / PETER NICHOLLS)

Selenskyj sagte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Sunak, es handele sich um einen "fruchtbaren Tag". Die beiden Politiker traten vor einem Panzer vom Typ "Challenger 2" auf. Davon will Großbritannien 14 Exemplare in den kommenden Monaten an die Ukraine übergeben. Sunak kündigte an, dass Großbritannien das Training für ukrainische Soldaten erweitern werde, um sie im Umgang mit Kampfflugzeugen aus NATO-Beständen zu schulen.

Die russische Botschaft in London warnte vor einer Lieferung von Kampfjets an die Ukraine. Dies würde - so wörtlich - Folgen für die ganze Welt haben.

Selenskyj reist nun weiter nach Paris. Er trifft dort mit Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz zusammen. Bei den Gesprächen dürfte es in erster Linie ebenfalls um die weitere Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg gehen. - Morgen soll Selenskyj am EU-Gipfeltreffen in Brüssel teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.