Rede im Parlamen

Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht Dänemark und spricht im Parlament in Kopenhagen. (picture alliance / Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen)

Dänemark helfe seinem Land im schwierigen Kampf für die Freiheit, sagte Selenskyj in einer Rede vor dem Parlament in Kopenhagen. Im Namen aller Ukrainer danke er für die Solidarität und Unterstützung. Zugleich unterstrich Selenskyj die Bedeutung der Ukraine für die Sicherheit in Europa.

Dänemark und die Niederlande hatten die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt. Aus Dänemark sollen 19 Maschinen kommen. Die niederländische Regierung nannte keine konkrete Zahl.

