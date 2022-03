Mateusz Morawiecki (2.v.l.), Ministerpräsident von Polen mit seinem Vize Jaroslaw Kaczynski (2.v.r.) sowie Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala (r) und seinem slowenischen Amtskollegen Janez Jansa (l) an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind nach Angaben des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in Kiew angekommen. (Mateusz Morawiecki via Twitter/dpa)

Das von Selenskyj veröffentlichte Video zeigt ihn selbst, den polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki, Tschechiens Regierungschef Fiala und seinen slowenischen Kollegen Jansa mit weiteren Gesprächsteilnehmern in einem fensterlosen Raum. Sie waren mit dem Zug nach Kiew gekommen.

"Mehr Waffen für die Ukraine"

In einer Pressekonferenz nach dem Treffen forderten die drei EU-Politiker mehr Solidarität mit der Ukraine. Die Europäische Union müsse schnell einen Kandidatenstatus für die Ukraine einrichten, sagte der polnische Ministerpräsident. Morawiecki forderte außerdem mehr Waffen für die Ukraine. Tschechiens Ministerpräsident Fiala betonte, die Ukraine verteidige nicht nur die eigene Heimat, sondern auch fundamentale europäische Werte wie Freiheit und Demokratie.

Polen will, dass Nato in der Ukraine "humanitäre und friedliche Hilfe" leistet

Von polnischer Seite wurde eine "Friedensmission" der Nato in der Ukraine angeregt. Die Nachrichtenagentur PAP zitierte den stellvertretenden Regierungschef Kaczynski mit den Worten, die Nato solle mit "Zustimmung des ukrainischen Präsidenten" auf "ukrainischem Territorium agieren" und "humanitäre und friedliche Hilfe" leisten. Dabei solle sie allerdings "von Streitkräften geschützt" werden und "in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen", betonte Kaczynski, der ebenfalls an dem Gespräch mit Selenskyj in Kiew teilgenommen hatte. Er ist in Polen Vorsitzender der regierenden konservativen Partei.

Bundeskanzler Scholz gegen Nato-Einsatz

Ob Kaczynski mit seinem Vorstoß bei den Nato-Partnern auf offene Ohren stößt, ist ungewiss. Bundeskanzler Scholz bekräftigte in Berlin, dass er einen Militäreinsatz der Nato in der Ukraine ablehnt. US-Präsident Biden hatte gewarnt, dass aus seiner Sicht ein Eingreifen der Nato in der Ukraine zu einem dritten Weltkrieg führen würde.

EU-Kommission war informiert

Unklar ist auch, in welchem Ausmaß der Besuch der drei Ministerpräsidenten in Kiew mit den europäischen Partnern abgesprochen war. Laut einer Erklärung, die auf der Internetseite der polnischen Regierung veröffentlicht wurde, sollte die Reise die "eindeutige Unterstützung" der EU für die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine bekräftigen. Aus EU-Kreisen in Brüssel hieß es jedoch, dass die Regierungschefs nicht im Auftrag ihrer EU-Kollegen nach Kiew gereist seien. Sie hätten am Rande des jüngsten Gipfeltreffens in Versailles zwar EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel informiert. Sie hätten jedoch kein offizielles Mandat der EU gehabt.

Stunden vor der Ankunft der drei EU-Regierungschefs hatten mehrere Explosionen die ukrainische Hauptstadt erschüttert. Nach Behördenangaben handelte es sich um russische Artillerie-Einschläge. In Kiew gilt seit dem Abend eine Ausgangssperre, vorerst bis Donnerstag früh.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.