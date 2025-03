Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Auf der Plattform X schrieb er, Deutschland helfe dabei, Leben in der Ukraine zu retten. Der ukrainische Außenminister Sybiha erklärte ebenfalls auf X, mit den Milliardenhilfen werde unter anderem die Artillerie und die Luftverteidigung seines Landes gestärkt. Sie seien zugleich eine Investition in die Sicherheit in ganz Europa.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte heute die Freigabe von rund drei Milliarden Euro für den Erwerb von Rüstungsgütern für die Ukraine bewilligt. Hinzu kommen sogenannte Verpflichtungsermächtigungen von über acht Milliarden Euro für die Jahre 2026 bis 2029. Damit sollen Zahlungen für längerfristige Rüstungsaufträge abgesichert werden.

Die Umsetzung der neuen Hilfen ist Teil des milliardenschweren Finanzpakets für Verteidigung und Infrastruktur, auf das sich Union und SPD verständigt hatten.

