Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Thomas Samson / AFP POOL / AP / dpa / Thomas Samson)

Er sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, dadurch würden die Flugabwehr und insgesamt die Verteidigungskraft gegen den russischen Terror gestärkt. Details nannte er nicht. Die Bundesregierung hatte kürzlich Waffenlieferungen an die Ukraine in Höhe von mehr als 2,7 Milliarden Euro angekündigt, unter anderem Luftabwehrsysteme sowie Kampf- und Schützenpanzer.

Zugleich Selenskyj weitere Sanktionen gegen Russland an. Er habe 220 Firmen und 51 Personen auf die Liste gesetzt. Die meisten seien Rüstungsbetriebe, die in Verbindung mit russischen Unternehmen stünden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.