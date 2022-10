Wolodymyr Selenskyj: "Wir werden die Zusammenarbeit mit Deutschland verstärken" (Archivbild). (IMAGO / ZUMA Wire Ukraine Presidents Office)

In seiner täglichen Videoansprache sagte Selenskyj, je früher dank eines ukrainischen Sieges Frieden im Land erreicht werde, desto weniger Böses werde Russland in andere Regionen bringen können – den Nahen Osten, wo Russland mit dem Iran paktiere, eingeschlossen. Die israelische Regierung hatte zwar den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt, sich aber bisher weder an Sanktionen gegen Moskau beteiligt, noch Waffen an Kiew geliefert.

In seiner Videoansprache ging der ukrainische Staatschef zudem auf den Besuch von Bundespräsident Steinmeier ein. Selenskyj dankte für die Hilfe Deutschlands und stellte eine verstärkte Zusammenarbeit in Aussicht. Steinmeier hatte während seines Besuchs in der Ukraine die zügige Lieferung weiterer deutscher Waffensysteme zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.