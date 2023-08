Abwehrkampf gegen Russland

Ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / GIANLUCA VANNICELLI / ipa-agency)

Auf dem dänischen Militärflugplatz Skrydstrup dankte er Ministerpräsidentin Frederiksen für ihre Zusage, Kiew in mehreren Tranchen insgesamt 19 Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zu überlassen. Kurz zuvor hatte Selenskyj bei einem Besuch der niederländischen Militärbasis in Eindhoven von einem Durchbruch gesprochen, nachdem ihm auch der niederländische Ministerpräsident Rutte eine Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt hatte, ohne allerdings eine konkrete Zahl zu nennen. Erst gestern hatte der ukrainische Präsident bei einem Besuch in Schweden mit Regierungschef Kristersson über eine engere militärische Kooperation gesprochen.

Dabei ging es laut Selenskyj unter anderem um die gemeinsame Produktion von Schützenpanzern. Auch eine mögliche Lieferung schwedischer Kampfflugzeuge vom Typ "Gripen" sei Thema gewesen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.