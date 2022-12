Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskiy bei einer seiner täglichen Videoansprachen. (Imago/Zuma Wire/Post Staff Photographer)

Jeden Tag schöpfe man neue Kraft, um diesen Winter zu überstehen; er danke allen, die sich dafür einsetzten und seinen Staat unterstützten, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache.

Bei einer internationalen Ukraine-Konferenz in Paris waren Soforthilfen für den Winter in Höhe von gut einer Milliarde Euro zugesagt worden. Das Geld soll für den Aufbau der wichtigsten Infrastruktur eingesetzt werden, die regelmäßig von Russland angegriffen wird. Wegen der Attacken kommt es in der Ukraine immer wieder zu Stromausfällen oder Unterbrechungen bei der Wasserversorgung.

