Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskiy bei einer seiner täglichen Videoansprachen. (Imago/Zuma Wire/Post Staff Photographer)

Jeden Tag schöpfe man neue Kraft, um diesen Winter zu überstehen, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Bei einer internationalen Konferenz in Paris waren gestern Soforthilfen für den Winter in Höhe von gut einer Milliarde Euro zugesagt worden. Das Geld soll für den Wiederaufbau der wichtigsten Infrastruktur eingesetzt werden, die regelmäßig von Russland angegriffen wird. Wegen der Attacken kommt es immer wieder zu Stromausfällen oder Unterbrechungen bei der Wasserversorgung.

In der Nacht bat Selenskyj zudem um internationale Hilfe bei der Beseitigung russischer Minen. In einer Videoansprache an das neuseeländische Parlament sagte er, in seinem Land seien 174.000 Quadratkilometer mit Minen oder nicht explodierten Sprengköpfen verseucht. Zudem trieben auch im Schwarzen Meer unzählige russische Minen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.